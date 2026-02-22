セレッソ大阪からまた一人、将来を期待される若手が世界へと羽ばたく──。21日、SOMPO WEリーグ第16節が開催され、セレッソ大阪ヤンマーレディースは、アルビレックス新潟レディースと対戦。先制したものの、その後に3失点し逆転負けを喫した。試合後には、海外クラブへの移籍準備のため、チームを離脱する白垣うのの送り出しセレモニーが行われた。「さらに成長するため、新しい環境に身を置いてチャレンジしたいという強