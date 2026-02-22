◇ベルギー1部シントトロイデン4―1デンデル（2026年2月21日ベルギー・デンデルレーウ）シントトロイデンが日本選手の活躍で連勝を3に伸ばした。ここまで2位のチームは敵地で最下位デンデルと対戦。開始1分で先制を許したが、前半24分にDF谷口彰悟のパスをFW後藤啓介が味方につないで同点弾をアシスト。10分後にはMF山本理仁のFKが壁に当たったこぼれ球をMF伊藤涼太郎が左足で蹴り込む今季7点目の一撃で勝ち越した。後半22