グラビアアイドル柚乃りか（27）が、21日にインスタグラムを更新。セーラー服姿を投稿した。柚乃はコメントは記さずに、セーラー服姿をアップ。足を立てて机に座り、ヒップを強調させたポーズをとっている。めくれたスカートからは、しま模様のランジェリーがチラリと見えている。この投稿にフォロワーからは「柔らかそうな綺麗な色白おちり」「かわい〜い！」「ちょっとエッチイくて大好き」とコメントが寄せられている。柚乃は19