ミラノ・コルティナオリンピックは２１日、距離スキーの男子５０キロクラシカルで、馬場直人（中野土建）が２６位、広瀬崚（Ｔ・Ａ・Ｃ）が３２位だった。ヨハンネスヘスフロト・クレボ（ノルウェー）が２時間６分４４秒８で優勝し、冬季五輪で単独最多となる１大会６個目の金メダルを獲得。通算でも１１個目の金で、自身が持つ冬季最多記録を更新した。ノルウェー選手２人の首位争い。最終盤の上り坂で、クレボがギアを入れた