22日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に昨季までロッテで監督を務めた吉井理人氏が出演し、侍ジャパンのロッテ・種市篤暉について言及した。吉井氏は種市について「種市はすごいです」と絶賛し、「フォークボールがすごいよく落ちるんですよね、まっすぐもスピンの効いた良いまっすぐを投げるので、三振をたくさん取れるピッチャーです」と評価した。種市のフォークはいろん