侍ジャパンに選出されているロッキーズの菅野智之投手（36）が22日、宮崎事前合宿でチームに合流した。日本人大リーガーでチーム合流第1号となった。菅野は前夜に宮崎入り。この日は午前8時過ぎにサンマリンスタジアムに到着すると、待ち構えたファンから「菅野さ〜ん！」などの歓声が起きた。午前9時半には、巨人でチームメートだった大勢と並んで球場を出て、ダルビッシュと会話を交わしながらサブグラウンドに入った。