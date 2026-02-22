千葉県睦沢町で未明に家族6人が住む2階建て住宅で火事があり、焼け跡から性別のわからない2人の遺体が見つかりました。子ども2人と祖母と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を急いでいます。【映像】現場付近の様子午前3時ごろ、睦沢町岩井の2階建て住宅から火が出ました。消防車など10台以上が出動して火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、住宅は全焼しました。警察などによりますと、この家には、小学3年と