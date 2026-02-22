女子プロゴルファーの吉田優利選手（25）が2026年2月16日、自身のインスタグラムを更新。食事を楽しむオフショットを披露した。「最近は米がだいすき」吉田選手は、黒いロングダウンを羽織った冬コーデや、大きなカニの足を持つ食事風景など19枚の写真と1本の動画を投稿。「最近は米がだいすきで、大きめの一口でいただいてます」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、ベレー帽をかぶり、黒いロング丈のダウンを着用。