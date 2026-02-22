日本最初の国を開いたと伝えられる神武東征説話の真偽とは？ 神武東征説話は、日向国（ひゅうがこく）（いまの宮崎県）の豪族イワレヒコが東の国へ攻め上がり、西日本を制圧し、大和国の橿原宮（かしはらのみや）にて初代天皇に即位。神武天皇となり、日本最初の国を開いたと伝えられる神話です。 ですが、明治政府が「紀元節（建国記念日）」制定時に神武天皇の即位年代を紀元前六六〇年一月一日としたために、逆に真実味が出て