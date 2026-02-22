心の病気を治すもうひとつの専門職！精神科医と心理士はどこが違うの？ 一番の違いは診断と薬物治療 心の病気の専門家といえば、精神科医を思い浮かべる方も多いと思います。それでは、公認心理師と精神科医の違いはどこにあるかご存知でしょうか？ 精神科医は、国家資格である「医師免許」を取得した医師で、「精神医学」の専門的な知識を持っており、心の病気を抱える人の診察、病名の診断、薬物治療、処方箋の発行といった「