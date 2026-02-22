週刊SPA!による撮り下ろし水着グラビア写真集『旬撮GIRL Vol.28』が発売中！シリーズ第28弾となる本作には、今まさに旬を迎えたグラビアアイドル6人が登場。圧倒的なボリュームで各々の魅力を凝縮している。 岡本彩夏 誌面掲載カットを公開！「木漏れ日のなか、初ランジェリー」 夏の午後、浴衣をはらりと脱ぎ捨て、初めて見せるランジェリー姿に息を呑む。 岡本彩夏 (C)撮影:高橋慶佑