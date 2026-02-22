刺身に添える花はただの飾り？寿司や刺身のセットに添える花やシソの葉の効果とは 刺身のつまは、祖先伝来の抗菌の知恵 スーパーなどで、刺身セットや握りずしセットを買うと、千切りダイコンやシソの葉がついています。場合によっては小さな菊が添えられていることもあります。これらは単なる飾りではなく、抗菌作用があります。 小さな菊は栽培された食用菊で、花びらを醬油に浮かべて香りと食感を楽しみま