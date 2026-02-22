ダイエットしている人にも油が必須な理由とは 脂質をしっかり摂りながらダイエットを 脂質の選び方によって太りやすさに違いがあります。とはいえ、あくまでも太りにくいというだけで、けっして痩せるわけではありません。「やっぱりダイエットを考えると脂質を控えたほうがいいの？」という疑問も沸いてくると思います。 しかし、ダイエットをする場合でも脂質は必ず摂らなければいけません。なぜなら、私たちの体に約37兆個も