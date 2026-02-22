カンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜後1：00※関西ローカル）の公式サイトが21日に更新され、同日放送回について謝罪した。【画像】カネテツデリカフーズが説明『ほぼカニ』「甲殻類アレルギーをお持ちの方はお召し上がりいただけません」（全文）「本日2月21日放送の『100年モノ企業＆商品』の内容につきまして、一部に誤解を招く表現がございましたため、下記の通りお詫びとご説明を申し上げます」とし、経緯を掲載。