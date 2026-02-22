◇オープン戦ドジャース15─2エンゼルス（2026年2月21日アリゾナ州テンピ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となった敵地での古巣・エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。“間一髪”の危機に見舞われた。初回、内野安打で出塁した大谷は2死からエスピナルの四球で三塁まで進んだ。打席のキム・ヘソンが鋭いスイングを見せると、打球は三塁にいた大谷の元へ。大谷は腰を「