[2.21 J1百年構想EAST第3節 川崎F 1-2 FC東京 U等々力]“多摩川クラシコ”でリーグ戦デビューを飾った。FC東京のルーキーFW尾谷ディヴァインチネドゥは後半36分から出場。残り時間が少ないなかでリードを守るべく奔走し、今シーズン初勝利に貢献した。FC東京U-18出身の尾谷は、すでに2種登録だった2024シーズンにルヴァン杯でデビューを果たしており、その試合では初ゴールも挙げていた。今回は満を持してリーグ戦デビュー。そ