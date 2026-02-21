複合文化施設「Bunkamura」が、渋谷ファッションウィークと共同で写真家 高木由利子の展覧会「Threads of Beauty 1995-2025 - 時をまとい、風をまとう。」をBunkamura ザ・ミュージアムで開催する。会期は3月10日から3月29日までえ、入場は無料。【画像をもっと見る】高木は武蔵野美術大学でグラフィックデザイン、イギリスのTrent Polytechnicでファッションデザインを学んだ後、写真家に転身。当初は風景やヌードを主題とし