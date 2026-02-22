ブレントフォード戦で競り合うブライトンの三笘（右）＝ブレントフォード（共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで21日、ブライトンの三笘薫はアウェーのブレントフォード戦にフル出場した。チームは2―0で、リーグ戦7試合ぶりの勝利を挙げた。ブライトンのミルナーがリーグ最多を更新する通算654試合出場を達成した。リーズの田中碧はアウェーのアストンビラ戦でベンチ入りしたが、出番がなかった。