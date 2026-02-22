手塚治虫の劇場用長編アニメーションが、2028年の生誕100年に向けて始動していることが明らかになった。ヴィジュアリストの手塚眞氏が総監督を務め、「すでに作り始めています」と発表した。【画像】コンペティション部門の上映作品ビジュアルこの発言は、新潟市で開催中の「第4回新潟国際アニメーション映画祭（NIAFF）」で21日に行われたトークセッションで明かされたもの。タイトルなどは明かさなかったものの、日本アニメ