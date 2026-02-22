スピードスケート韓国代表のパク・ジウがマススタートで14位を記録した。パク・ジウは22日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子マススタート決勝で7番目に決勝ラインを通過した。しかしスプリントポイントを1点も取れず14位にとどまった。パク・ジウは序盤に飛び出さず中位圏を維持した。男子決勝と違い女子の競技では序盤にオーストリアのジャニーン・ロスナーがトップで率いたが大きく引き離すことはできな