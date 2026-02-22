発がん性が指摘されている有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）が沖縄県内の米軍基地周辺で高濃度で検出されているとして、基地周辺住民らでつくる市民団体が、国による基地内の立ち入り調査などを求めた公害調停について、県公害審査会（小林郁子会長）が却下したことがわかった。市民団体側が２１日、記者会見して明らかにした。決定書では、公害紛争処理法は「防衛施設」を適用対象外としていると指摘し、「申請は不適法」とした。