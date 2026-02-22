トキエアは、新潟〜但馬線でチャーター便を運航する。3月17日・19日の2往復を、双方向チャーター便として運航する。機材はATR42-600型機を使用する。新潟発は天橋立や城崎温泉、鳥取砂丘、但馬発は弥彦山ロープウェイや長岡花火ミュージアム、朱鷺メッセなどを巡るツアーを設定する。新潟発は新潟交通、但馬発は全但バスがツアーを販売する。■ダイヤBV新潟（09：30）〜但馬（11：00）／3月17日BV新潟（15：20）〜但馬（16：50