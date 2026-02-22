現地２月21日に開催されたベルギーリーグ第26節で、日本人８選手を擁する２位のシント＝トロイデン（STVV）が、最下位のデンデルと敵地で対戦。４−１で快勝し、勝点を54に伸ばした。昨季王者の首位ユニオン・サン＝ジロワーズとは２ポイント差だ。自陣ゴール前の混戦から山本理仁がクリアミスをし、開始１分で先制を許すも、そこから猛反撃した。まず、24分に谷口彰悟→後藤啓介→イリアス・セバウィの連係で同点弾を奪うと