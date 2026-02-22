アイスクリームショップでの注文をイメージした「代金計算クイズ」に挑戦してみましょう！トッピングを追加したり、器をワッフルコーンに変更したり……そんな日常の買い物シーンをヒントにした問題です。問題：アイス1個の値段はいくら？問題：アイス3個と50円のトッピング1個の代金は、アイス1個と120円のワッフルコーン2個を買う代金と同じになりました。アイス1個の値段はいくらですか。ヒント：求めたいアイスの値段を「x」と