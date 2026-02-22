◇米男子ゴルフツアージェネシス招待第3日（2026年2月21日カリフォルニア州リビエラCC＝7383ヤード、パー71）33位から出た24年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は3バーディー、1ボギーの69で回り、通算3アンダーで32位に浮上したが、首位との差は16打に広がった。42位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は6バーディー、5ボギー、1ダブルボギーと出入りの激しいゴルフで72と落とし、通算1オーバーで47位に後退