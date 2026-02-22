人見知りの人が、ラクに人と話せるようになるにはどうしたらいいのか。起業家で作家の豊留菜瑞さんは「人見知りの人は、『自分から何かを話さなければいけない』と思い込んでいることが多い。まずは、『自分から話すこと』をいったん諦め、相手の話を聞くことだけに集中してみるといい」という――。（第2回／全3回）※本稿は、豊留菜瑞『人見知りの仮面』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／itakay