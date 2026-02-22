なぜ織田信長は天才と呼ばれるのか。歴史評論家の香原斗志さんは「非凡な合理主義と先進性を持ち合わせていたからだ。最新の調査でわかった小牧山城の姿を知るとよくわかる」という――。織田信長像（写真＝狩野元秀／長興寺所蔵／東京大学史料編纂所／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■当時ではかなり異例だった信長の「拠点移動」NHK大河ドラマ「豊臣兄弟」の第6回「兄弟の絆」（2月15日放送）で、美濃（岐阜県南部）の斎藤氏の