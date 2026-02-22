東京アプリ生活応援事業は、条件を満たした人が本人確認を行うことでポイントが付与される形です。つまり基本は個人単位です。ただし、誰でももらえるわけではなく、条件があります。 ポイントは世帯ではなく対象者ごとに付与される 生活応援事業は、東京アプリでマイナンバーカードによる本人確認を行った方に東京ポイントを付与する事業で、付与ポイント数は1万1000ポイントです。対象者はマイナンバӦ