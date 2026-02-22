女王蜂のヴォーカル・アヴちゃんがプロデューサー＝担任となり、独自のグループを生み出すスクール型オーディション番組「0年0組-アヴちゃんの教室-」から誕生した7人組の"オルタナティブ歌謡舞踊集団"、龍宮城。2025年5月からはセルフプロデュース体制となり、第2章をスタートさせた。そんな彼らの最新アルバム「SHIBAI(Deluxe)」が2月25日(水)にリリースされる。 龍宮城の最新アルバム「SHIBAI(Deluxe)」についてITARU＆KENTが語