女優イ・ウンジュさんが突然この世を去ってから、早くも21年が過ぎた。イ・ウンジュさんは2005年2月22日に亡くなった。享年24歳。【写真】イ・ウンジュさん、今も愛される理由正確な死亡理由は明らかにされなかったが、彼女は生前、うつ病や不眠症に苦しみ、病院で治療を受けていたという。1980年12月22日生まれのイ・ウンジュさんは、1996年に学生服モデル選抜大会で賞を受賞し、芸能活動を開始。翌年にはKBSドラマで女優デビュー