恋人に別れの言葉を切り出すのは非常に精神的負担があるもので、極力口にしたくないという人が多いでしょう。しかし、これを彼女に押し付ける男性はどんな印象を持たれるのでしょうか？今回は「『別れの言葉』を彼女に言わせたときの一生記憶に残る悪印象９パターン」をご紹介します。【１】自分で責任を取れない「他力本願の人」自分では何もできない男性と思われることもあるようです。自分が原因で冷めてしまった関係を彼女に