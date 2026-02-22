◆米大リーグオープン戦エンゼルス２―１５ドジャース（２１日、米アリゾナ州テンピ＝ディアブロスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、オープン戦初戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、三塁への内野安打、二ゴロ、空振り三振の３打数１安打で途中交代した。先発した山本由伸投手（２７）は２回途中で３０球を投げ、３安打２失点だった。ワールドシリーズ３連覇