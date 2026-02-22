◆オープン戦ヤンキース２０―３タイガース（２１日、米フロリダ州タンパ＝スタインブレナーフィールド）ヤンキースの外野手有望株スペンサー・ジョーンズ外野手（２４）が、今季初実戦となったタイガース戦の第１打席で“大谷打法”で１号本塁打を放った。左打ちで、従来の右足を上げるテイクバックから、大谷流のつま先だけちょんと付けるコンパクトなものに変更。２―１の２回１死で迎えた第１打席で、真ん中高めへの直球