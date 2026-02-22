サブスクリプションがもたらすのは「安心」なのかもしれません。2月になりました。毎日頑張って生きておられますか？ごきげんよう、宇野なおみです。私は1月より環境が大幅に変わり、へろへろの毎日を過ごしております。相変わらず物価高だし、チョコレートは信じられない値段がするし、いきなり円高が進んで一息つくかと思えば、やっぱりなんだか雲行き怪しい円安が続きますし、世の中もしっちゃかめっちゃかでございます