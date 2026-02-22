新日本プロレスを中継するテレビ朝日系「ワールドプロレスリング」（土曜・深夜１時）が２１日深夜に放送された。番組では、２・１１大阪府立体育会館大会からＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太がジェイク・リーを破り初防衛を飾った一戦などを放送した。辻は、試合後のリング上で「オイ、ブシロード！俺たちレスラーはな、カードゲームのカードじゃねぇんだよ。俺たちはな、このリングで命を懸けて闘ってるんだ。このベルトの