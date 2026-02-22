◇オープン戦ドジャース―エンゼルス（2026年2月21日テンピ）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となったエンゼルス戦後に取材対応。登板を終えた山本由伸投手（27）にかけた「Good Luck！」の真意を明かした。山本は1回2/3、30球を投げ、3安打2失点（自責1）で降板。最速は94.9マイル（約152.7キロ）を記録するなど、順調な調整ぶりを見せ、登板を終えた。登板後、