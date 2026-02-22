多くの日本人が関心を寄せる、老後資産形成の問題。コツコツと預貯金を積み上げても、自分がどのくらい長生きするかは予想できませんし、その間にインフレが来たら大変です。老後生活の不安を軽減するには「インフレに強い資産」も保有しておくことが大切です。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。「長生き×インフレ」で、老後資金が底をついてしまったら…老後資金を考える上で最大のリスクは、長生きしている間にインフレが来