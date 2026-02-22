ロマンティック歌謡歌手・竹島宏が２１日、東京・大田区の東調布教会でコンサート「竹島宏教会で歌う〜心の音〜」を開催した。竹島は自分にとって?歌は祈り?という信念を持って歌手活動をしており「聴いてくださる誰かのことを想い、この祈りが届けば…」という思いで歌と向き合っているという。?歌は祈り?という言葉にぴったりな初の教会コンサートでは、ゴスペル聖歌隊と「ＹｏｕＲａｉｓｅＭｅＵｐ」「Ａｍａｚｉ