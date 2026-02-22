フリーアナウンサーの根本美緒さん（47）が2026年2月13日、自身のインスタグラムを更新。事務所の新年会に参加した際の関口宏さん（82）の近影を披露した。「お父さん達（関口さんと北野先生）に長生きしてもらって」根本さんは、「事務所新年会パート4」「三桂創立50周年」と報告し、関口さんや北野大さん（83）ら豪華なメンバーがそろう集合写真を投稿。「その50年を振り返るVTRをマネージャーが作ってくれていてみんなの若い頃