あまったお餅は朝食べよう 実家から送られてきた、お正月用のお餅が食べきれずに余っていませんか。今回は朝ごはんにぴったりの、スピードお餅レシピをご紹介します。いろいろなレシピを試すうち、気がつけばお餅がきれいにになくなっていることでしょう。 5分で完成かきたま汁トロッと豆乳味噌汁カリカリ・もっちりで食感が楽しいレンジでOK！チーズ入り海苔巻きインスタントスープがボリュームアップレンジなどインスタントで