「週刊新潮」がその男を最初に報じたのは、1979年のことだった。当時の日本で次々と暴かれた大学の不正入試・裏口入学疑惑に絡み、渦中の私立高校関係者から2億8000万円ものカネを騙し取った詐欺事件。発生から1年以上経ってもその容疑者が捕まらない――という内容だったが、記事の掲載から数カ月後、ついに1人の男が逮捕された。近藤忠雄、57歳、逮捕時は前科7犯。「週刊新潮」はその後、2003年まで何度かこの名を報じている。