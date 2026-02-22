声優・佐倉綾音のマネージャーインスタグラムが22日に更新され、山崎和佳奈の病気療養に伴い、佐倉がTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）のナレーション代役を務めることが発表された。【写真】TBS系『サンデー・ジャポン』佐倉綾音がナレーション代役を務める姿「山崎和佳奈の病気療養に伴い、『サンデージャポン』のナレーションにつきましては、当面の間、佐倉綾音が代役を務めさせていただきます。関係者の