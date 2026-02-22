膀胱がんは定期的な健康診断で行う尿検査などで見つかることも珍しくありません。 治療は、膀胱内の深い層にはがんが及んでいない「表在性がん」の場合は内視鏡で腫瘍を完全に切除し完治させることも可能です。 しかし別の種類である「浸潤性がん」と診断されると開腹手術や抗がん剤治療を実施することが一般的です。場合によっては膀胱を全摘することもあります。 膀胱を全摘となるとその後の生活も大きく変化することになるの