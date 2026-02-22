被爆前後の白黒写真を、ＡＩ技術や戦争体験者との対話などをもとにカラー化する「記憶の解凍」。広島テレビの庭田杏珠記者が、終戦直後に創業しヒロシマの復興を支えてきた、エンジニアリング企業の原点が刻まれた写真のカラー化に取り組みました。 株式会社ICHIKAWAは、産業用の機械やロボットなどを取引先の要望に合わせ、オーダーメイドで製造しています。 ■入社１０年目・茺田翔太さん「