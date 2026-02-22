右肘関節炎で離脱中の日本ハム・清宮幸太郎内野手(26)が22日、沖縄・名護キャンプで心配するファンに元気な姿を見せた。この日、患部にサポーターなどはせずに球場入り。ファンの声かけには「大丈夫です！」と笑顔で応え、サインにも応じた。清宮幸は19日の中日との練習試合（北谷）に出場する予定でチームバスで現地入りも、試合前に右上肢に違和感が出て急きょ欠場。試合前練習に参加することなく沖縄県名護市の1軍キャン