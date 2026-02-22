ドッグラン＆カフェ「DOPA」を訪れた飼い主と犬＝仙台市東北一の繁華街、仙台市・国分町の雑居ビルにある深夜営業のドッグランが交流サイト（SNS）や口コミを中心に人気を集めている。営業は午前4時までで、仕事で日中愛犬と遊べない人や夜の街で働く人などさまざまな飼い主のニーズを見込む。オーナーの庄司翔さん（35）は「遅くまで愛犬と過ごせる癒やしの場所にしたい」と意気込む。（共同通信＝小林知史）小型犬同士でじゃ