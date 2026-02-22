宇宙新興企業スペースワン（東京）は２２日、和歌山県串本町の同社発射場「スペースポート紀伊」で２５日午前に予定していた小型ロケット「カイロス」３号機の打ち上げを延期すると発表した。天候を総合判断し、２月中には打ち上げないことを決めた。予備期間は３月２５日までで、同社は新しい日程が決まり次第、発表する。カイロスは固体燃料を燃やして推進力を得る全長１８メートルの３段式ロケット。同社は２０１８年、ＩＨ