◇プロ野球・巨人春季キャンプ第5クール3日目オープン戦ヤクルト3-1巨人（21日、沖縄・那覇）5番サードでスタメン出場した巨人の新外国人、ボビー・ダルベック選手。1打席目はファーストのエラーで出塁すると、2打席目にはセカンドとライトの間にポテンヒットを放ちました。「飛んでくれたところもよかったけど、ヒットが出たことには安心しています。シーズン中にしっかり打てるようにしたいです」と試合後には笑顔も見せまし