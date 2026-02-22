ロシア軍によるエネルギーインフラへの攻撃が続く中、ウクライナ各地では深刻な電力不足のため、計画停電の時間が延長されるなど市民生活に大きな負担となっています。【映像】計画停電が延長されたウクライナ醍醐穣リポ「キーウの住宅街、いま計画停電の時間、信号も街灯も消えて真っ暗」営業を続ける店の発電機の音が響いている」13階に住む女性「もし発電機がなければ水も5階までしか届かず、上層階は水も暖房も全て断たれて