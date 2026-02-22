「僕は死にません!」――あの伝説のシーンから34年。名作『101回目のプロポーズ』の続編となるドラマ『102回目のプロポーズ』が、3月19日(20:00〜)にフジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信されることが決定。4月1日からは、同局系で毎週水曜(23:00〜)に放送される。『102回目のプロポーズ』本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから34年の時を経て、自ら企画として立